Кержаков - о возможном назначении в "Сочи": у них есть тренер. На вопрос, что будет, если он уйдет, отвечать устал

Экс-наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков отреагировал на появившуюся информацию о том, что он является кандидатом на пост главного тренера "Сочи".

Фото: "СЭ"





Ранее в СМИ появилась информация, что старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин будет отправлен в отставку, а на замену рассматриваются два кандидата - Игорь Черевченко и Александр Кержаков. При этом владелец сочинцев Роман Ротенберг не подтвердил будущее увольнение Гаранина.



Александр Кержаков возглавлял "Нижний Новгород" в сезоне 2021/2022, но руководство клуба, несмотря на выполнение задачи остаться в РПЛ, решило не подписывать с 39-летний специалистом новый контракт. Недавно в интервью Кержаков заявил, что у него было два неплохих варианта продолжения карьеры, но туда было сложно перевезти семью. - Что касается разговоров о "Сочи" - разве у "Сочи" уволили главного тренера? По-моему, у них есть главный тренер. Рассмотрю ли я предложение от "Сочи", если оно поступит? Я считаю нетактичным обсуждать смену тренера команды, у которой на данный момент есть главный тренер. И на вопрос, что будет, если кто-то уйдет, я отвечать устал и не хочу, - приводит слова Кержакова " Чемпионат ".Ранее в СМИ появилась информация, что старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин будет отправлен в отставку, а на замену рассматриваются два кандидата - Игорь Черевченко и Александр Кержаков. При этом владелец сочинцев Роман Ротенберг не подтвердил будущее увольнение Гаранина.Александр Кержаков возглавлял "Нижний Новгород" в сезоне 2021/2022, но руководство клуба, несмотря на выполнение задачи остаться в РПЛ, решило не подписывать с 39-летний специалистом новый контракт. Недавно в интервью Кержаков заявил, что у него было два неплохих варианта продолжения карьеры, но туда было сложно перевезти семью.