"На сегодняшний день Конате лучший нападающий в РПЛ. Я говорю это не потому что он мой клиент. Все бомбардиры — Промес, Смолов забивают за топ-клубы, в то время как Мохамед выступает за "Ахмат", плюс данные нападающие что-то вообще с пенальти забивают. Конате отправляет мячи в сетку ворот только с игры, он не бьет одиннадцатиметровые удары", - цитирует Селюка "Metaratings".
Напомним, Мохамед Конате перебрался в "Ахмат" летом прошлого года на правах свободного агента. До этого форвард уже выступал в РПЛ за "Химки", "Тамбов" и "Урал".
В нынешнем сезоне Конате провел за грозненцев 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "Ахматом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость нападающего в 2 млн евро. В этом году ему исполняется 25 лет.
Агент Конате: на сегодняшний день Мохамед лучший нападающий РПЛ
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда "Ахмата" Мохамеда Конате высоко оценил способности своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"