Как сообщает источник, центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков вернется в основной состав "Зенита" завтра, во вторник.
Напомним, что Дмитрий Чистяков дождался своего шанса и вышел на матч 16-ого тура Российской премьер-лиги "Зенит" – "Ахмат" в стартовом составе. Допустил ключевую ошибку при втором пропущенном голе и был заменен на 32-й минуте матча. После игры с недовольством в адрес футболиста высказались главный тренер "Зенита" Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев, который заявил, что Дмитрий будет отстранен от основного состава.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Дмитрий Чистяков во вторник вернется в основной состав "Зенита"
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, замененный в первом тайме матча 16-ого тура РПЛ с "Ахматом" и отстраненный от состава, может завтра вернуться к тренировкам.
Фото: РПЛ