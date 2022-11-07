– Вариант с его переходом в Европу сейчас кажется маловероятным. Артем мог бы пойти во все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), кроме первой пятерки. Не думаю, что он пойдет в Первую лигу, все-таки есть желание играть в РПЛ. Скорее всего, это будет Москва: "Локомотив" или "Торпедо". Слышал, что "Торпедо" может финансово предложить хорошие условия, – цитирует Кирьякова "Metaratings".
Напомним, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он перешел в августе 2022 года на правах свободного агента. До этого Артем играл за "Зенит", но его контракт с клубом закончился по окончании предыдущего сезона, а продлевать он его не стал. Помимо "Зенита" Дзюба выступал за "Ростов", "Томь", тульский "Арсенал" и московский "Спартак", чьим воспитанником он и является. По итогам шестнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Локомотив" идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей, а "Торпедо" располагается на последней (шестнадцатой) строчке, в зоне вылета в Первую лигу.
Кирьяков: Дзюба мог бы пойти во все клубы РПЛ, кроме первой пятерки. Скорее всего, это будет "Локомотив" или "Торпедо"
Бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер "Ленинградца" Сергей Кирьяков порассуждал, где бы мог продолжить карьеру Артем Дзюба.
Фото: Global Look Press