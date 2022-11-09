– Вряд ли он поедет за границу сейчас. Сейчас это проблематично, а может пока и не надо. В "Крыльях" у него все складывается неплохо. Если продолжат играть также, сможет себя проявить в какой-то из лучших команд России, – цитирует Аршавина "Спорт день за днем".
Сергей Пиняев перешел в самарские "Крылья Советов" летом 2021 года из "Чертаново". В прошедшем сезоне был игроком ротации, а сейчас является основным футболистом и одним из лидеров клуба. В текущем сезоне у Сергея насчитывается тринадцать матчей за "Крылья Советов", в которых он забил три мяча и отдал три результативные передачи. Пиняев уже четыре раза признавался лучшим игроком матча. Значительную часть сезона на его старте Сергей пропустил по состоянию здоровья. На прошлой неделе Пиняеву исполнилось 18 лет, а на этой он попал в окончательный список сборной России, которая 17 и 20 ноября сыграет со сборными Таджикистана и Узбекистана.
Аршавин – о Пиняеве: вряд ли он поедет за границу сейчас. Сейчас это проблематично, а может пока и не надо
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
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