"Я контактирую в России с одним человеком, но переговоров с российскими клубами нет, никто на нас не выходил", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, летом в СМИ сообщалось о переговорах между "Монтерреем" и "Динамо" по трансферу мексиканского футболиста.
Монтес продолжает играть за "Монтеррей". В текущем чемпионате Мексики он сыграл 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Агент Монтеса заявил, что не ведет переговоры с клубами РПЛ. Летом игрока могло подписать "Динамо"
Агент защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса Гелу Родригес высказался об интересе к футболисту со стороны российских клубов.
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