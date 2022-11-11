– Я не представлял, что "Локомотив" может оказаться в таком положении. Если в зимнее трансферное окно в команде что-то не изменится, то может быть риск вылететь из высшего дивизиона, – приводит слова Карреры Metaratings.
По итогам шестнадцати сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге. Прямо сейчас "железнодорожники" с тринадцатью очками находятся в зоне стыковых матчей. Не так давно команду покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. В предыдущем туре "Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" на выезде (2:2), а завтра примет на своем поле "Спартак", который идет на втором месте в таблице.
Каррера: не представлял, что "Локомотив" может оказаться в таком положении
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что "Локомотив" может вылететь из РПЛ, если не проведет работу во время зимней паузы.
Фото: ФК "Локомотив"