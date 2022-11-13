"Понимание работы судей? По этому поводу мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: "Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо". Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались", - цитирует Карпина "СЭ".
"Ростов" завершил первую часть действующего сезона чемпионата страны на третьем месте в турнирной таблице – южане набрали 35 очков в 17-ти встречах, а вчера одержали уверенную победу над "Крыльями Советов" - 3:1.
В первой игре после зимней паузы в Премьер-лиге ростовчане сойдутся с "Локомотивом". Встреча запланирована на 4 марта.
Карпин – о работе судей: самое страшное, что они отвечают – мы сами не понимаем, что надо свистеть
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о качестве работы судей в Российской Премьер-лиге.
Фото: Sport24