"Не доехал ещё Кузяев, он доедет после игры с "Факелом" в Душанбе. Кто просил, чтобы я отпустил Кузяева в "Зенит", чтобы он сыграл с "Факелом"? Александр Иванович Медведев попросил", — цитирует Карпина "Чемпионат".
Напомним, Кузяев попал в финальный список сборной России на ноябрьские сборы. 17 ноября национальная команда встретится с Таджикистаном, "Зенит" сыграет с "Факелом" в матче Кубка России днем ранее.
Второй матч подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября против сборной Узбекистана.
Карпин: Медведев попросил отпустить Кузяева в "Зенит", чтобы он сыграл с "Факелом"
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему в расположение национальной команды еще не прибыл полузащитник "Зенита" Далер Кузяев.
Фото: ФК "Зенит"