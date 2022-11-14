Матчи Скрыть

Сделать ставку

Карпин: Медведев попросил отпустить Кузяева в "Зенит", чтобы он сыграл с "Факелом"

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему в расположение национальной команды еще не прибыл полузащитник "Зенита" Далер Кузяев.
Фото: ФК "Зенит"
"Не доехал ещё Кузяев, он доедет после игры с "Факелом" в Душанбе. Кто просил, чтобы я отпустил Кузяева в "Зенит", чтобы он сыграл с "Факелом"? Александр Иванович Медведев попросил", — цитирует Карпина "Чемпионат".

Напомним, Кузяев попал в финальный список сборной России на ноябрьские сборы. 17 ноября национальная команда встретится с Таджикистаном, "Зенит" сыграет с "Факелом" в матче Кубка России днем ранее.

Второй матч подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября против сборной Узбекистана.


Карпин Сборная России Кузяев Медведев Зенит
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

РПЛ подвела статистические итоги 17-го тура РПЛ: Карпукас лучший по отборам, Захарян – по созданным моментам
Metaratings: ФИФА заплатит свыше 1 млн долларов российским клубам за участие игроков на ЧМ-2022
Сборная Мексики опубликовала свою заявку на ЧМ-2022
Агент Божовича: конкретных предложений пока нет. Миодраг хочет поехать на ЧМ-2022
Семак – о предстоящей игре "Зенита" с "Факелом": любой команде, которая играет в Воронеже, приходится достаточно сложно
Булыкин: "Спартак" – самая сильная команда Москвы прямо сейчас. Они могут составить конкуренцию "Зенита"
Metaratings: Галактионову пообещали серьезную роль в трансферах "Локомотива" в зимнее трансферное окно 2
Семак – о матче с "Факелом" в Кубке России: в Воронеже "Зениту" нужна только победа. Будем делать все возможное 2
Карпин: лучший футболист в РПЛ – Барриос. Почему? Потому что он в порядке 1
Серхио Рамос – о непопадании на ЧМ-2022: это была одна из главных моих целей, моя мечта. Тяжело с этим смириться 2
Карпин: те, кто сейчас вызван в сборную России, сильнее Сазонова. Уговаривать играть за сборную России – нафиг не нужно 4
Тарханов: единственный конкурент "Зенита" на данный момент – "Спартак". Им важно хорошо сыграть между собой после паузы 1
Карпин: сборная России не сильнее Узбекистана и Таджикистана – то же самое я говорил про Мальту 2
Кафанов: Хайкин потянет уровень АПЛ – он играет за счёт головы, правильно анализирует
Карпин – о капитане сборной России в ноябрьских матчах: может, Пиняев или Сычевой – почему нет?
-