"Да, я говорил с Кейта после тренировки. Он очень счастлив!" - цитирует агента "СЭ".
Напомним, по решению Национального антидопингового суда Италии Кейта Бальде не может играть в составе "Спартака" до декабря из-за нарушения процедуры допинг-контроля. Также сенегалец был отстранен от тренировок с московским клубом.
Футболист пополнил состав красно-белых минувшим летом и успел провести в составе команды один матч.
Бальде провел первую тренировку в "Спартаке" с начала дисквалификации
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, рассказал об эмоциях футболиста после его первой за долгое время тренировке в составе клуба.
Фото: ФК "Спартак"