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Бальде провел первую тренировку в "Спартаке" с начала дисквалификации

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, рассказал об эмоциях футболиста после его первой за долгое время тренировке в составе клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Да, я говорил с Кейта после тренировки. Он очень счастлив!" - цитирует агента "СЭ".

Напомним, по решению Национального антидопингового суда Италии Кейта Бальде не может играть в составе "Спартака" до декабря из-за нарушения процедуры допинг-контроля. Также сенегалец был отстранен от тренировок с московским клубом.

Футболист пополнил состав красно-белых минувшим летом и успел провести в составе команды один матч.


Спартак Бальде
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