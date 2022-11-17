Супруга Федуна ранее заявила, что красно-белые не пострадали от ухода Бакаева, и отметила, что хавбек потерял место в сборной России.
"Кто-то дружит с блогерами, хотя это не точно, а кто-то превратился в блогера. Кто-то вылетел из сборной, а кто-то вылетел из "Спартака". Мне оба момента не нравятся. Заремы Салиховой не хватает, потому что многое она говорит правильно, но не в этот раз", - цитирует Ткаченко "Чемпионат".
Напомним, Бакаев покинул "Спартак" по итогам минувшего сезона – у 26-летнего футболиста истек контракт с москвичами, стороны не стали подписывать новое соглашение. На правах свободного агента полузащитник присоединился к "Зениту".
Бакаев принял участие в 14-ти матчах питерцев в Российской Премьер-лиге и лишь в одном из них появился в стартовом составе. Он забил один гол.
Представитель Бакаева – Зареме: кто-то из сборной вылетел, а кто-то – из "Спартака"
Представитель полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко отреагировал на слова спутницы экс-владельца "Спартака" Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Зенит"