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Колыванов: лучший игрок первой половины РПЛ – Сычевой. В "Оренбурге" не так просто проявить свои лучшие качества

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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов рассказал, кто, по его мнению был лучшим футболистом первой половины сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
– У нас достаточно много футболистов, которые хорошо сыграли в первой половине чемпионата, тот же Промес. Однако я все равно назову Сычевого, тем более он играет в "Оренбурге", где не так просто проявить свои лучшие качества, – передает слова Колыванова "СЭ".

26-летний нападающий футбольного клуба "Оренбург" Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги по итогам ее семнадцати туров и первой половины сезона. На счету у Сычевого насчитывается четырнадцать голов, столько же у атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, но Владимиру для этого потребовалось меньше игрового времени, поэтому он опережает голландского футболиста. Недавно Сычевой продлил контракт с "Оренбургом" до конца 2024 года.


Колыванов Сычевой РПЛ Оренбург
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