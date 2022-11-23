- Думаю, что у него есть качества, чтобы заиграть в Европе. Он молод, быстр, силен, хоть и небольшого роста. У него хорошо поставлен удар. Как по мне, он очень хороший игрок. А то, что мы конкуренты – это хорошо. Здоровая конкуренция плохой не бывает. Я очень надеюсь, что он в итоге уедет в Европу. Тут многое должно сойтись, нужна и удача, но, думаю, у Сергея все получится, - приводит комментарий Чирковича Metaratings.
18-летний полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев вы этом сезоне принял участие в 14 матчах. На его счету 3 гола и 4 результативные передачи. Футболист пропустил 1,5 из-за перенесенного пневмоторакса. В ноябре россиянин получил первый вызов в национальную сборную на матчи против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). В матче с Таджикистаном Пиняев дебютировал за сборную России, выйдя в стартовом составе.
Ранее СМИ сообщали, что Пиняевым интересуются" Спартак" и "Локомотив". Сам игрок заявлял, что хотел бы играть в Лиге чемпионов.
Нападающий "Крыльев Советов" Чиркович : у Пиняева есть качества, чтобы заиграть в Европе
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Чиркович высказался по поводу своего одноклубника Сергея Пиняева.
Фото: РФС