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Влашич – о Чалове: качественный игрок, но иногда теряет уверенность

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Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич высказался о своем бывшем одноклубнике Федоре Чалове.
Фото: Чемпионат.com
- Да, он забивает очень много голов. Очень рад за него! Он всегда был качественным игроком. У некоторых бывают спады, когда они теряют уверенность, но это именно то, что есть у Федора, - приводит комментарий Влашича "СЭ".

Федор Чалов этим летом вернулся из швейцарского "Базеля", за который весной выступал на правах аренды. В нынешнем розыгрыше РПЛ Федор сыграл в 17 матчах. На счету футболиста 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Еще один гол форвард забил в Кубке России.


Чалов Влашич
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