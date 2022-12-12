"До лета 2023 года вообще невозможно говорить о том, что Массимо уедет из Италии. Думаю, эта новость из разряда "обязательно должен быть популярный человек, и неважно, что на эту тему с ним никто не разговаривал", - приводит слова Гурцкая Sport24.
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Рубин" рассматривает Массимо Карреру в числе кандидатов на должность нового главного тренера клуба. До этого итальянец тренировал "Спартак", с которым в сезоне 2016/17 становился чемпионом России.
Незадолго до зимнего перерыва "Рубин" объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба. С того момента команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавил Юрий Уткульбаев. После 20 туров казанцы занимают третье место в турнирной таблице Первой лиге, отставая от лидера на 4 очка.
Агент Гурцкая: Каррера в "Рубине"? Он не уедет из Италии до лета 2023 года
Агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию о возможном назначении Массимо Карреры в "Рубин".
Фото: РПЛ