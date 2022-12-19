- Как мне нынешняя команда? Хорошая, талантливая, молодая. Вряд ли, конечно, в этом году они станут чемпионами. Но у них есть прекрасные футболисты. Приятно видеть, что клуб их поддерживает. Так что у этого "Динамо" есть всё, чтобы выиграть что-то значимое в ближайшем будущем, - приводит слова Уилкшира Sport24.
Московское "Динамо" завершило осеннюю часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 17 сыгранных матчах. Отставание от возглавляющего чемпионат "Зенита" составляет 13 очков за 13 туров до финиша. Также бело-голубые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России, с 10 очками заняв первое место в группе с "Ростовом", "Ахматом" и "Оренбургом". 15 декабря пресс-служба "Динамо" объявила о продлении контрактов с 20-летним защитником Александром Кутицким и 19-летним нападающим Ярославом Гладышевым.
Уилкшир: у "Динамо" есть всё, чтобы выиграть что-то в ближайшем будущем. Но в этом году они вряд ли станут чемпионами
Экс-защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир оценил текущую ситуацию в своей бывшей команде.
Фото: ФК "Динамо"