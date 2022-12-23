Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Влут: все выигранные матчи "Урала" - заслуга Гончаренко, он сделал из команды единый механизм

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Урала" Рай Влут рассказал о работе под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
- Каждую игру он вселяет в меня и всю команду уверенность, и мы бьемся друг за друга. Мы как семья: вместе проигрываем и побеждаем. Все выигранные матчи - большая заслуга Гончаренко. Он сделал из команды единый механизм, объединил нас, и теперь каждый знает, что ему делать на поле. А еще Гончаренко создал расслабленную атмосферу, нашел отличный баланс между шутками и подготовкой, - передает слова Влута Sport24.

45-летний главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко возглавил "шмелей" 15 августа 2022 года. Под его руководством екатеринбуржцы провели в текущем сезоне 18 матчей во всех турнирах, одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 5 поражений. В Российской премьер-лиге Гончаренко принял "Урал" на последнем месте в турнирной таблице с 1 очком в 5 матчах и поднял его на десятую позицию с 21 очков в 17 матчах, в Кубке России "шмели" вышли в верхнюю сетку плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе с ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи", набрав 14 очков.


Урал Гончаренко Влут
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Юран: уверен, "Химки" ждет вылет в Первую лигу. Выбран путь в никуда
Советник президента РФС Каменской: по Азии взяли тайм-аут. Думаю, до середины следующей недели
Мбаппе стал самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022
Иван Карпов: новым тренером "Краснодара" станет серб Владимир Ивич
Федун: переход в Азию? Что лучше: лечиться, и есть надежда на выздоровление, или умереть и ничего не делать? 1
Полузащитник "МЮ" Фред может перейти в "ПСЖ"
Орлов: Роналду надо идти в "Реал". Его сможет реанимировать только Анчелотти 2
Бушманов - о возможности возглавить "Пари НН": со мной связывались представители клуба 2
Гол Ришарлисона ударом через себя признан лучшим на ЧМ-2022 2
Мартинес - о промахе Тчуамени с пенальти: я знал, что мальчик будет нервничать. Переиграл его ментально - он облажался 1
Журналист Карпов: Пиняев и Глушенков на 100% в "Локомотиве" 4
Влут: больно смотреть, что футболисты сборной России лишаются мечты - сыграть на чемпионате мира
Соболев: в "Томи" у меня была зарплата 13 тысяч, 100 рублей на день. Выбирал: шоколадку купить или чипсы 11
Кафанов: Мартинес заслужил звание лучшего вратаря ЧМ-2022. Если бы не выручил в финале, Франция стала бы чемпионом
Президент "Оренбурга" Еремякин: трансфер Сычевого - рекордный для команды за 5 лет