- Каждую игру он вселяет в меня и всю команду уверенность, и мы бьемся друг за друга. Мы как семья: вместе проигрываем и побеждаем. Все выигранные матчи - большая заслуга Гончаренко. Он сделал из команды единый механизм, объединил нас, и теперь каждый знает, что ему делать на поле. А еще Гончаренко создал расслабленную атмосферу, нашел отличный баланс между шутками и подготовкой, - передает слова Влута Sport24.
45-летний главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко возглавил "шмелей" 15 августа 2022 года. Под его руководством екатеринбуржцы провели в текущем сезоне 18 матчей во всех турнирах, одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 5 поражений. В Российской премьер-лиге Гончаренко принял "Урал" на последнем месте в турнирной таблице с 1 очком в 5 матчах и поднял его на десятую позицию с 21 очков в 17 матчах, в Кубке России "шмели" вышли в верхнюю сетку плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе с ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи", набрав 14 очков.
Влут: все выигранные матчи "Урала" - заслуга Гончаренко, он сделал из команды единый механизм
Нападающий "Урала" Рай Влут рассказал о работе под руководством главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"