– Мы сделали все, чтобы Пиняев остался у нас. Только жизнь покажет, насколько правильным было его решение. Мы благодарны Сергею за совместную работу, за его голы, передачи. Мы активно работаем над заменой Пиняеву. Постараемся успеть закрыть этот вопрос до сборов, – цитирует Корниленко Metaratings.
Окончательно Сергей Пиняев сообщил о решении покинуть самарские "Крылья Советов" вчера, в разговоре с губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Губернатор разместил видео разговора с 18-летним полузащитником в своих социальных сетях. Пиняев играл за самарский клуб с лета 2021 года. До этого Сергей представлял московский футбольный клуб "Чертаново". Свой первый сезон в составе "Крыльев" Сергей проводил преимущественно на скамейке запасных, выходя на поле во вторых таймах. В текущем сезоне Пиняев стал стопроцентным игроком основы и одним из ведущих футболистов. Сергей по итогам года был признан лучшим молодым футболистом в России (по версии ежегодной премии "Первая пятерка"). По ходу первой части РПЛ несколько раз признавался лучшим игроком матча.
Корниленко: только жизнь покажет, насколько правильным было решение Пиняева уйти из "Крыльев"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, как воспринял уход полузащитника Сергея Пиняева в "Локомотив" и заявил о планах клуба приобрести ему замену.
Фото: ПФК "Крылья Советов"