– Кейта с нетерпением ждет начало зимних сборов с командой. Пугает ли его возможное участие клуба в турнирах Азии? Он сделал выбор, поэтому Кейта счастлив, что бы ни случилось, – цитирует Пасторелло Metaratings.
Напомним, что сенегальский форвард Бальде Кейта перешел в московский "Спартак" в августе 2022 года в статусе свободного агента. До этого Кейта играл за итальянские футбольные клубы "Кальяри", "Сампдория", "Интер" и "Лацио", во Франции выступал за "Монако". Контракт сенегальского форварда с московским "Спартаком" действует до лета 2025 года. Кейта Бальде успел провести всего один матч в футболке красно-белых, случилось это в матче с "Зенитом", в котором сенегалец появился на замену. Позже футболист был отстранен от тренировок с клубом и игр из-за нарушений по допингу. Дисквалификация подходит к концу. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта 2023 года.
Агент Бальде – о переходе РФС в АФК: Кейта сделал выбор, поэтому он счастлив, что бы ни случилось
Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло заявил, что футболист будет рад играть в московском клубе даже при переходе РФС в АФК.
Фото: РИА Новости