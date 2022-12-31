– Мы не стали спешить и рассмотрели разных кандидатов на пост главного тренера. Считаем, что Горлов подходит для реализации наших планов, от которых клуб не планировал отходить. Нам интересны амбициозные специалисты, которые готовы работать над собой и над каждым игроком в команде, – цитирует Измайлова "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня же футбольный клуб "Енисей" из Красноярска объявил об уходе из команды главного тренера Артема Горлова, который работал с красноярским клубом с июня 2022 года. До этого Горлов возглавлял "Знамя Труда", "Локомотив" из Юрмалы, "Палангу", "ФК Долгопрудный", "Кубань-2" и "Домодедово". Во главе "Енисея" Артем Горлов успел провести 22 матча. Он пришел на смену летом текущего года на смену Вадиму Гаранину, принявшего предложение от "Сочи". Осенью он уже покинул сочинский клуб и сейчас, скорее всего, вернется в красноярский клуб. Сам футбольный клуб "Сочи" возглавил Курбан Бекиевич Бердыев, успешно работавший в рамках РПЛ с "Ростовом" и "Рубином".
Гендиректор "Пари НН": рассмотрели разных кандидатов на пост главного тренера. Горлов подходит для реализации планов
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов прокомментировал назначение новым наставником нижегородской команды 35-летнего специалиста Артема Горлова.
Фото: ФК "Пари НН"