- В планах у Александра уехать на сборы с "Зенитом" и конкурировать за место в стартовом составе. Считаем, есть все шансы закрепиться в команде. Александр — практически единственный российский вратарь, который играл в этом году в еврокубках на хорошем уровне, - приводит комментарий Дубровина Sport24.
27-летний россиянин Александр Васютин является воспитанником "Зенита". В петербуржской команде Александр не смог закрепиться и уехал в аренду в норвежский "Сарпсборг". В 2019 футболист был снова выкуплен "Зенитом" и подписал соглашение с петербуржцами до лета 2023 года. В Петербурге Александр не был игроком стартового состава и провел всего 3 матча за сине-бело-голубых, в которых пропустил 2 гола. Зимой 2021 года Васютин снова уехал в аренду в шведский "Юргорден". Голкипер смог завоевать место в основном составе, но весной 2022 года шведы не захотели оставлять игрока в команде и Александр вернулся в Зенит. Сейчас основным голкипером петербуржского коллектива является Михаил Кержаков. Ранее СМИ сообщали, что бразильский вратарь Иван покинет "Зенит".
Агент Васютина: Александр планирует конкурировать за место в стартовом составе "Зенита"
Агент голкипера "Зенита" Александра Васютина Александр Дубровин высказался о будущем игрока в клубе.
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