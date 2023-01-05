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Джикия: зачинщик драки между "Спартаком" и "Зенитом" - футбол!

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Центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о массовой драке красно-белых с игроками "Зенита" после матча 6 тура Кубка России (0:0, пен. 2:4).
Фото: МатчТВ
- Когда судья дал финальный свисток, я как обычно повернулся к вратарю, к партнерам. Слышу: трибуны начинают кричать и свистеть. Мы развернулись и увидели эту заварушку. Сразу побежали туда. Я застал только последние моменты, когда всех разнимали. Понятно, что это неприемлемо. Такое поведение не красит ни нас, ни "Зенит". Многие смотрели игру и увидели это безобразное поведение. Приношу извинения! Но футбол - очень удивительная штука, бывает и такое. Понял ли я, кто в итоге стал зачинщиком? Да, зачинщик - футбол! Всё началось со стартовым свистком, со свистком и закончилось, - передает слова Джикии "СЭ".

27 ноября 2022 года петербургский "Зенит" принимал на своем поле московский "Спартак" в рамках 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Сине-бело-голубым требовалась крупная победа для того, чтобы выйти из группы в верхнюю сетку плей-офф, красно-белым достаточно было не проиграть крупно, чтобы сохранить за собой итоговую первую строчку в группе. Основное время завершилось вничью со счетом 0:0, по итогам серии пенальти победу одержал "Зенит" (0:0, пен. 4:2). По окончании основного времени между игроками обеих команд произошла массовая драка, по итогам которой получили 6-матчевые дисквалификации в Кубке России нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон и голкипер Александр Селихов у "Спартака", а также защитник Родригао и полузащитники Вильмар Барриос и Малком у "Зенита".

Кубковое побоище в Петербурге – «Зенит» и «Спартак» сошлись стенка на стенку. Фоторазбор причин и хода массовой драки


Кубок России Спартак Зенит Джикия
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