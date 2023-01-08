Сообщается, что команда выйдет из отпуска 10 января. 12 января воронежцы отправятся в Турцию на первый зимний сбор. Там же пройдут и остальные. Ожидается, что "Факел" сыграет в межсезонье сразу 9 контрольных матчей. Имена соперников будут опубликованы позднее.
Напомним, "Факел" ушел на перерыв в чемпионате России на 13-м месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 13 очков в 17 турах, опередив "Локомотив", идущим 14-м, по дополнительным показателям.
Источник: пресс-служба ФК "Факел"
Все три зимних сбора "Факела" пройдут в Турции
"Факел" опубликовал программу зимних сборов.
Фото: ФК "Факел"