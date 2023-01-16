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Каррера: украинские футболисты не сильнее российских. В вашей стране могут быть такие же игроки, как Мудрик

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Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не считает российских футболистов более слабыми, чем украинских.
Фото: Getty Images
"Я думаю, что украинские футболисты не сильнее российских. Мудрик перешел за 100 млн евро в "Челси"? Я думаю, что проблема может быть в том, что у них мало информации о российском футбольном рынке. В вашей стране наверняка могут быть такие же игроки, как Мудрик", - приводит слова Карреры "РБ Спорт".

Напомним, "Челси", накануне, 15 января, объявил о подписании полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика. Сообщалось, что лондонцы отдали за украинца около 100 млн евро, если учитывать бонусы. Этот переход вошел в топ-5 самых дорогих трансферов за всю историю Английской Премьер-лиги. На игрока претендовал и лондонский "Арсенал", который до последнего момента вел переговоры с "Шахтером".


Каррера Мудрик
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