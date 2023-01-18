26-летнему опорному полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову стамбульский "Бешикташ" предложил заработную плату в размере 1 миллиона евро в год, сообщают СМИ.
По данным источника, в качестве трансферной компенсации красно-зеленым турецкий клуб предложил 1,5 миллиона евро. Сообщается, что "Бешикташ" готов увеличить эту сумму, но не более чем до 4 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Локомотив" хотел бы получить за своего капитана 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Баринов провел за "Локомотив" 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Бешикташ" предложил Баринову зарплату в 1 миллион евро в год
Источник назвал размер возможной зарплаты полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в случае перехода в "Бешикташ".
Фото: РПЛ