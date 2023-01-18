Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.7X 3.75П2 1.79

Суперкубок Италии

Милан
22:00
ИнтерНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: "Бешикташ" предложил Баринову зарплату в 1 миллион евро в год

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Источник назвал размер возможной зарплаты полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в случае перехода в "Бешикташ".
Фото: РПЛ
26-летнему опорному полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову стамбульский "Бешикташ" предложил заработную плату в размере 1 миллиона евро в год, сообщают СМИ.

По данным источника, в качестве трансферной компенсации красно-зеленым турецкий клуб предложил 1,5 миллиона евро. Сообщается, что "Бешикташ" готов увеличить эту сумму, но не более чем до 4 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Локомотив" хотел бы получить за своего капитана 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов провел за "Локомотив" 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru


Локомотив Бешикташ Баринов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Бешикташ" предложил Баринову зарплату в 1 миллион евро в год
Агент Ломовицкого: предложения по Александру есть всегда, но они сейчас не актуальны
Канчельскис: сейчас такие цены на игроков, что 100 миллионов за Мудрика уже не считаются запредельной ценой
Защитник "Пари НН" Набиуллин: в "Рубине" слышал об интересе ко мне со стороны "Саутгемптона"
Динияр Билялетдинов: гоню подальше от себя мысли о возможном вылете "Локомотива"
Дьяков: Дзюба подошел бы даже команде, которая борется за высокие места. Для "Торпедо" - колоссальное укрепление 1
Агент Сафонов: олигарх Ахметов сразу объявил, что 25 миллионов евро с трансфера Мудрика отдаст Украине 6
Упамекано: самый сильный форвард, с которым я сталкивался в защите - это не Месси 1
Адвокат Мамаева - по итогам суда: Алана должна Павлу около 3 миллионов рублей, собственность осталась у нее
Экс-хавбек "Спартака" Шюррле совершил восхождение на заснеженную гору в шортах (фото) 5
"Лечче" объявил об уходе хавбека ЦСКА Бистровича в голландскую "Фортуну"
"Наполи" без Кварацхелии в большинстве проиграл "Кремонезе" и вылетел из Кубка Италии 1
Шалимов: шанс "Спартака" стать чемпионом - 10% 6
"Севилья" обыграла "Алавес" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Агент Карраско: план в том, чтобы обменять Янника в "Барселону" на Депая