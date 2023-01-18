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Гацкан: все хотели бы поработать с Бердыевым, но штаб у него не резиновый. В "Сочи" у него всё получится

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Экс-полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал приход на пост главного тренера "Сочи" Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Ростов"
- Конечно, у Бердыева всё получится в "Сочи". Хотел бы я попробовать поработать в его тренерском штабе? Думаю, все хотят у него поработать, особенно те, кто в дальнейшем планирует стать тренером. У Курбана Бекиевича можно набраться опыта. К сожалению, у него штаб не резиновый, он набирает людей, которые с ним будут работать, - передает слова Гацкана "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что новым главным тренером "Сочи" стал 70-летний Курбан Бердыев, который становился чемпионом страны и обладателем Кубка России с казанским "Рубином" и обладателем серебряных медалей с "Ростовом". 9 января официальный телеграм-канал клуба объявил, что в тренерский штаб Бердыева войдут ранее работавший с ним в "Ростове" Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра.

38-летний экс-капитан "Ростова", в том числе в период работы с ним Бердыева, Александр Гацкан с ноября 2021 года является тренером клубной академии желто-синих.

"Сочи" разгромил "Форте" в первом контрольном матче под руководством Бердыева


Сочи Ростов Бердыев Гацкан
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