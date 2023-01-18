- Может ли Промес играть в "Спартаке" до завершения карьеры? Предположу, что да. Квинси счастлив в России. Он уже на 50% русский, ха-ха! – приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
Футболист из Нидерландов Квинси Промес был куплен Спартаком у "Твенте" в 2014 году. С командой Квинси смог впервые за 16 лет выиграть чемпионский титул, а также Суперкубок России. Наставником команды в тот момент был Массимо Каррера. Летом 2018 года вингер перебрался в "Севилью". В 2021 году Спартак снова решил выкупить Промеса, который на тот момент выступал за "Аякс". Весной 2022 Промес помог московскому коллективу выиграть Кубок России, забив победный гол в финальном матче с "Динамо" (2:1).
Недавно стало известно, что Спартак не взял Квинси на сбор в ОАЭ. Некоторые источники считают, что отсутствие игрока на тренировках основного состава связано с уголовными делами в отношении Промеса в Нидерландах. ОАЭ с 2021 года сотрудничает с родной страной спартаковца по вопросам экстрадиции. "Спартак" по итогам первой половины занял 2-е место после 17 сыгранных туров.
Каррера: Промес уже на 50% русский, он может играть в "Спартаке" до завершения карьеры
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о вингере команды Квинси Промесе.
Фото: "СЭ"