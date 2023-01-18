Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 4.9X 3.85П2 1.73

Суперкубок Италии

Милан
22:00
ИнтерНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Каррера: Промес уже на 50% русский, он может играть в "Спартаке" до завершения карьеры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о вингере команды Квинси Промесе.
Фото: "СЭ"
- Может ли Промес играть в "Спартаке" до завершения карьеры? Предположу, что да. Квинси счастлив в России. Он уже на 50% русский, ха-ха! – приводит мнение Карреры "РБ Спорт".

Футболист из Нидерландов Квинси Промес был куплен Спартаком у "Твенте" в 2014 году. С командой Квинси смог впервые за 16 лет выиграть чемпионский титул, а также Суперкубок России. Наставником команды в тот момент был Массимо Каррера. Летом 2018 года вингер перебрался в "Севилью". В 2021 году Спартак снова решил выкупить Промеса, который на тот момент выступал за "Аякс". Весной 2022 Промес помог московскому коллективу выиграть Кубок России, забив победный гол в финальном матче с "Динамо" (2:1).

Недавно стало известно, что Спартак не взял Квинси на сбор в ОАЭ. Некоторые источники считают, что отсутствие игрока на тренировках основного состава связано с уголовными делами в отношении Промеса в Нидерландах. ОАЭ с 2021 года сотрудничает с родной страной спартаковца по вопросам экстрадиции. "Спартак" по итогам первой половины занял 2-е место после 17 сыгранных туров.


Каррера Промес Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тихий: из Турции предложение действительно есть, клуб не назову. По России все на стадии разговоров, не более того
Daily Telegraph: "Бавария" готовит предложение о трансфере Харри Кейна
Официально: "Спартак" и Миха Мевля расторгли контракт по соглашению сторон 9
Агент Кварацхелии: у меня на столе нет никаких бумаг от "Манчестер Сити" 1
Защитник "Ростова" Лангович рассказал, как Семин чуть снова не выпустил его на поле после замены 2
Ван Гал – о работе в "Манчестер Юнайтед": в одном из богатейших клубов мира и не мог приобрести игроков, которых хотел
The Athletic: Мбаппе по-прежнему заинтересован в переходе в "Реал". Мадридский клуб контактирует с французом
Агент: интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно звонил клуб из турецкой Суперлиги 1
Официально: Черевченко возглавил "Истиклол" из Таджикистана
Агент: Спайич перешел в "Црвену Звезду". Предложений из России так и не поступило
Журналист Саша Тавольери: "Локомотив" и "Стандарт" согласовали переход Дюссенна. Игрок подпишет контракт до конца сезона 2
Игрок "Ростова" Лангович: в этом сезоне "Зенит" уже обыгрывали раза три. С ними можно соперничать абсолютно спокойно
Ташуев – о переходе Гбамбле: идет работа, и если все будет нормально, он присоединится к нам на сборах
СЭ: экс-игрок ЦСКА Тошич может перейти в венгерский "Дебрецен"
"Матч ТВ": "Локомотив" проявляет интерес к капитану "Стандарта" Дюссенна. Футболист не является приоритетным вариантом