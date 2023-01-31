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М.Кержаков – о будущем в "Зените": пока туман, но это нормальная ситуация для меня

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Российский голкипер Михаил Кержаков высказался по поводу своего будущего в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
- Контракт с "Зенитом" рассчитан до конца этого сезона. Что дальше? Пока туман. Но это нормальная ситуация для меня — я к ней уже адаптировался, - приводит слова Кержакова "Матч ТВ".

Российский вратарь, которому недавно исполнилось 36 лет, Михаил Кержаков защищает цвета "Зенита" с 2015 года. С того момента футболист выиграл 4 титула чемпиона РПЛ, Кубок России и 5 Суперкубков России с коллективом из Санкт-Петербурга. Этот сезон Михаил начинал в качестве запасного вратарь, но после повреждения Даниила Одоевского, снова вернулся в ворота и провел осеннюю часть сезона в основном составе.

В текущем розыгрыше РПЛ Кержаков пропустил 6 мячей в 14 матчах. В активе воспитанника петербуржцев 9 сухих матчей.


Зенит Кержаков М
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