– Очень сильно расстроюсь, если Абаскаль покинет "Спартак". За короткий промежуток времени он завоевал авторитет футболистов, болельщиков. Под его руководством "Спартак" играет в очень современный футбол, нацеленный на атаку. Сейчас "Спартак" играет на уровне топ-5 чемпионатов Европы. Красно-белые не затерялись бы там с таким футболом. Посмотрим, что будет летом. Главное, чтобы он принес результат команде, – цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Сегодня Гильермо Абаскаль заверил всех беспокоящихся об его уходе в "Севилью" в том, что он останется в "Спартаке" как минимум до конца текущего сезона. По итогам 17-ти сыгранных туров Российской премьер-лиги красно-белые идут на втором месте в турнирной таблице, от лидирующего "Зенита" отстают на шесть очков.
Испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" в июне 2022 года. Его контракт с клубом на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года. Во главе красно-белых к этому моменту он провел 24 матча. Сейчас "Спартак", как и остальные российские команды, находятся на зимних тренировочных сборах и готовятся к возобновлению сезона.
Кавазашвили: при Абаскале "Спартак" играет в футбол на уровне топ-5 чемпионатов Европы
Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал новость об интересе "Севильи" к нынешнему главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.
Фото: Global Look Press