– Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем, между тренером и командой. Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам тренерский штаб, менеджерский состав. Самое главное – у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун, – цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, что Валерий Карпин успевал поработать в системе московского "Спартака" сразу в двух должностях – генерального директора и главного тренера. Гендиректором Валерий Георгиевич был с августа 2008 года по декабрь 2012 года, а тренировал красно-белых он в общей сумме с апреля 2009 года по март 2014 года. После этого Карпин работал в Испании с "Мальоркой" и в Армавире с местным "Торпедо".
Главным тренером "Ростова" впервые Валерий Георгиевич был назначен в декабре 2017 года. Ростовской командой он руководит и по сей день. Его контракт с "Ростовом" на данный момент рассчитан до 31 мая 2026 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги его команда идет третьей, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. Вторым идет "Спартак". Параллельно Карпин остается главным тренером сборной России по футболу, которая пока что может участвовать только в товарищеских матчах.
Салихова: Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем. Его неблагодарность поражает
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова жестко отреагировала на критику ее мужа со стороны Валерия Карпина.
Фото: ФК "Спартак"