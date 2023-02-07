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Орлов: слова Салиховой повышают интерес к матчу "Зенит"– "Спартак". Никто не будет отбирать праздник у Ульяновска

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Известный телекомментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о словах супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая раскритиковала просьбу "Зенита" сыграть кубковый матч против "Волги" на "Газпром Арене".
Фото: РИА Новости
- Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу "Зенит" – "Спартак". Это же тоже хорошо, - приводит слова Орлова "СЭ".

25 февраля в Ульяновске должен состоятся кубковый поединок между "Волгой" и "Зенитом". Встреча запланирована на стадионе "Труд". По сообщениям различных источников, домашний стадион команды, представляющей Первую лигу, может быть не готов к принятию матча турнира. Руководство петербуржского клуба обратилось к своим коллегам в ульяновском коллективе с предложением о возможном переносе матча на "Газпром Арену", в случае, если хозяева не смогут подготовить стадион к матче, но в клубе из Ульяновска ответили отказом.

Ульяновская "Волга" после первой части сезона розыгрыша первой лиги располагается на 17 месте в таблице, набрав 15 баллов. Резервной ареной ульяновской команды является стадион в Самаре.


Зенит Спартак Орлов Салихова
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