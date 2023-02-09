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Адиев: Зуев пытается получить казахстанский паспорт, но пока нет смысла говорить о сборной

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что российский полузащитник Александр Зуев ведет процесс по получению казахстанского гражданства.
Фото: ФК "Химки"
"Знаю, что он пытается получить паспорт. Посмотрим. Пока гражданство не получено, нет смысла говорить о сборной Казахстана", - приводит слова Адиева "РБ Спорт".

Александр Зуев с лета прошлого года принадлежит "Химкам", однако в ближайшее время полузащитник может покинуть клуб. Он не поехал на зимний сбор с подмосковной командой. Ранее Зуев выступал за "Рубин", "Ростов" и "Спартак".

Зуев является воспитанником "Чертаново". До этого он занимался в академии казастанского "Тобола".



Адиев Зуев Сборная Казахстана
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