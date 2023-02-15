- Думаю, сейчас это более зрелый форвард. И по сборам сейчас видно, как он распоряжается своими моментами. Прибавил в классе — и та же игра с «Партизаном» это показала. Наслаждается игрой, наслаждается командой — и все получается. Главное — не зажиматься, - приводит мнение Акинфеева "СЭ".
24-летний россиянин Федор Чалов, играющий на позиции центрального нападающего, провел свой первый поединок за ЦСКА в ноября 2016 года против "Амкара" (2:2). С того момента у воспитанника армейцев 155 игр в рамках РПЛ, в которых он сумел 55 отличится и оформить 30 результативных пасов. В сезоне 2018/2019 футболисту с 15 мячами удалось выиграть гонку голеадоров. В предыдущем сезоне у Федора был игровой спад, в следствии которого руководство столичного клуба приняло решение отправить игрока в полугодичную аренду в "Базель". В текущем сезоне Чалов снова защищает цвета ЦСКА. На счету россиянина 11 голов и 2 ассиста в 21 матче за москвичей.
Акинфеев – о Чалове: сейчас это более зрелый форвард. Он прибавил в классе
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу игры форварда команды Федора Чалова.
Фото: Чемпионат.com