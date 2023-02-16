- Сейчас спрос на возрастных игроков в РПЛ больше, молодых в основу клубов пробивается не так много, что говорит о снижении уровня лиги. Этот процесс длится уже лет десять. – приводит мнение Лебеденко "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Игорь Лебеденко, который играл за "Торпедо" в РПЛ еще в 2004 году, в этом сезоне снова вернулся в стан столичного коллектива. За 15 встреч российского первенства игрок забил 1 гол в ворота "Факела". Всего на счету Игоря 704 игровые минуты за автозаводцев в РПЛ. В мае Лебеденко исполнится 40 лет.
В данный момент РПЛ находится на зимней паузе. Тройку лидеров составляют "Зенит", "Спартак" и "Ростов". Последние 4 розыгрыша чемпионата выигрывала команда Сергея Семака. "Торпедо" после 17 проведенных туров с 6-ю очками находится на 16-й строчке, отставая от спасительного 13 места на 7 баллов. Первый официальный матч в рамках РПЛ команда Андрея Талалаева проведет в гостях против "Краснодара".
39-летний форвард "Торпедо" Лебеденко: уровень РПЛ снижается уже лет десять
Российский футболист "Торпедо" Игорь Лебеденко высказался об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"