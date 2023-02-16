– Насколько я знаю, ему очень нравится Англия. Игорь хотел бы попробовать себя в АПЛ. Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов сбрасывать все равно нельзя. Более детально лучше у самого Игоря спросить, – приводит слова агента Metaratings.
23-летний центральный защитник выступает за "армейцев" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Дивеев провел в чемпионате России десять игр, отличившись голом и результативным пасом. Перед рестартом сезона ЦСКА делит с "Динамо" четвертую строчку в таблице. Отставание от замыкающего Топ-3 "Ростова" насчитывает шесть очков. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро.
Агент Дивеева: Игорь хотел бы попробовать себя в АПЛ. Италию, Испанию, Германию нельзя сбрасывать со счетов
Олег Еремин, официальный представитель защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о приоритетных вариантах продолжения карьеры своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА