По сообщениям СМИ, "Зенит" видит в 26-летнем опорном хавбеке из России Дмитрии Баринове замену 30-летнему российскому центральному полузащитнику Далеру Кузяеву, который пока не хочет пролонгировать соглашение с коллективом из Санкт-Петербурга. В случае, если воспитанник петербуржцев окончательно решит покинуть "Зенит", то руководство сине-бело-голубых готово рассмотреть покупку Баринова.
Дмитрий Баринов за свою карьеру провел 130 матчей за "Локомотив" в РПЛ. В активе игрока сборной России 5 голов и 7 результативных пасов. В текущем сезоне у капитана столичного коллектива 1+1 по системе гол плюс пас в 20 играх за "железнодорожников". Ранее "Зенит" уже хотел приобрести Баринова, игроку звонил Сергей Семак, но трансфер не состоялся.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" заинтересован в приобретении Баринова. Дмитрия рассматривают как замену Кузяеву
Фото: РИА Новости