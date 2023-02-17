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"СЭ": "Зенит" заинтересован в приобретении Баринова. Дмитрия рассматривают как замену Кузяеву

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Российский футболист Дмитрий Баринов может сменить "Локомотив" на "Зенит".
Фото: РИА Новости
По сообщениям СМИ, "Зенит" видит в 26-летнем опорном хавбеке из России Дмитрии Баринове замену 30-летнему российскому центральному полузащитнику Далеру Кузяеву, который пока не хочет пролонгировать соглашение с коллективом из Санкт-Петербурга. В случае, если воспитанник петербуржцев окончательно решит покинуть "Зенит", то руководство сине-бело-голубых готово рассмотреть покупку Баринова.

Дмитрий Баринов за свою карьеру провел 130 матчей за "Локомотив" в РПЛ. В активе игрока сборной России 5 голов и 7 результативных пасов. В текущем сезоне у капитана столичного коллектива 1+1 по системе гол плюс пас в 20 играх за "железнодорожников". Ранее "Зенит" уже хотел приобрести Баринова, игроку звонил Сергей Семак, но трансфер не состоялся.

Источник: "СЭ"


Баринов Кузяев Зенит Локомотив
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