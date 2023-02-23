– Смогу ли забить 50 голов и отдать 50 передач за "Краснодар"? Да, думаю, смогу. Я уже показывал на дистанции, что могу быть результативными игроком. Буду к этому стремиться. Главная цель любого спортсмена – развитие. Если это получится, принесу пользу не только себе, но и клубу, а это очень важно.
Ближайшие цели? Хочу выиграть с "Краснодаром" трофеи, мне и клубу это важно. И вы же говорили про 50 голов и 50 передач – чем не цель? Ну и, конечно, когда-нибудь мечтаю сыграть в составе "быков" в Лиге чемпионов, – приводит слова Боржеса Metaratings.
В середине января "Краснодар" объявил о подписании контракта с хавбеком Кади Боржеса. С бразильцем польского происхождения заключено соглашение до конца сезона-2025/26. Последним клубом 26-летнего полузащитника был азербайджанский "Карабах", в составе которого он год назад выиграл чемпионат страны.
После 17-ти сыгранных туров "Краснодар" замыкает восьмерку сильнейших команд РПЛ. На счету команды Владимира Ивича 25 очков. Отставание от лидера таблицы "Зенита" составляет 17 баллов. 5 марта "быки" возобновят сезон матчем с безоговорочным аутсайдером чемпионата России "Торпедо".
Новичок "Краснодара" Боржес: мечтаю сыграть в составе "быков" в Лиге чемпионов
Бразильский полузащитник "Краснодара" Кади Боржес рассказал о своих ближайших целях в составе российской команды.
Фото: ФК "Краснодар"