– Мы отдали парня в аренду, он съездил там на сборы, всё было нормально. Хороший мальчишка – кого-кого, а его я лично знал, и шутили мы с ним. Трагедия только вчера случилась, никто не знает, что делать, куда бежать. Все решится, будем помогать, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Напомним, 25 февраля "Урал" сообщил о смерти экс-голкипера клуба Давыда Алексеева. Он был воспитанником Уральской футбольной академии. С 2020-го по 2022-й годы он находился в системе "Урала". На его счету 16 матчей в составе второй команды екатеринбуржцев. Последним клубом Алексеева стало "Динамо-Владивосток", за которое он выступал в сезоне 2022/23. Голкиперу было 19 лет.
Президент "Урала" Иванов – о гибели 19-летнего вратаря Алексеева: никто не знает, что делать, куда бежать
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал трагическую гибель 19-летнего голкипера молодежной команды Давыда Алексеева.
Фото: ФК "Урал"