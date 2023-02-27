- Думаю, что вторая игра будет продолжением второго тайма первой игры. "Локомотив" сразу пойдет вперед, а "Спартак" будет ловить свои моменты. Поле будет в лучшем состоянии, так что голов будет больше, чем в первом матче. Но "Спартак" сейчас просто сильнее, - передает слова Мора "РБ Спорт".
27 февраля московские "Спартак" и "Локомотив" проведут ответный матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, игра пройдет на столичной "Открытие Банк Арене" и начнется в 20:00 по московскому времени. Первая встреча этих команд на поле "РЖД Арены" 22 февраля завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых, единственный гол записал на свой счет полузащитник Данил Пруцев.
Мор: "Локомотив" в ответном матче Кубка сразу пойдет вперед, а "Спартак" будет ловить свои моменты
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор дал прогноз на ход ответной встречи 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России между красно-белыми и столичным "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"