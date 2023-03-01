"У Димы будет возможность уехать в Европу, но нужно ли ему это? Баринову лучше остаться в России и быть воспитанником и ребенком "Локомотива". Для московской команды он может стать такой же легендой, как Юрий Семин. Если же сравнивать с футболистами, то почему Баринову не стать для "Локо" такой же знаковой фигурой, как Буффон для "Ювентуса", и провести всю карьеру в одном клубе?" - цитирует Пейчиновича "Sport24".
Напомним, полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, мог перейти в это зимнее трансферное окно в "Бешикташ". Турецкий клуб сделал официальное предложение "железнодорожникам" о трансфере 26-летнего российского футболиста, однако "красно-зеленые" ответили отказом.
Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2016 года и является капитаном клуба. В нынешнем сезоне игрок провел 22 матча за команду во всех соревнованиях, отличился одним голом и одной результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.
Пейчинович - о Баринове: почему бы ему не стать для "Локомотива" такой же знаковой фигурой, как Буффон для "Ювентуса"
Сербский экс-защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович поделился мнением о несостоявшемся переходе полузащитника "железнодорожников" Дмитрия Баринова в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"