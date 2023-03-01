"Дзюба сразу активно влился. Но, думаю, даже такому игроку, как Дзюба нужна адаптация. В первом матче у него сразу было два-три момента, которые он не забил. Я думаю, это связано с тем, что он много пропустил, у него игрового ритма нет. Думаю, он вольется и еще забьет сто процентов в этом чемпионате и поможет "Локомотиву", - цитирует Тарасова "СЭ".
Напомним, 34-летний нападающий Артем Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале этого года, заключив контракт с "красно-зелеными" до конца текущего сезона. Матчи 1/4 финала Кубка России против "Спартака" (0:1, 2:4) стали для него первыми официальными играми за новый клуб.
На данный момент "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 сыгранных встречах. Таким образом команда находится в зоне стыковых матчей за вылет в Первую лигу. Отрыв от подмосковных "Химок", идущих в зоне прямого вылета, составляет 1 балл.
Тарасов - о первых матчах Дзюбы за "Локомотив": даже такому игроку нужна адаптация
Экс-хавбек сборной России и "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, что думает о дебютных матчах форварда Артема Дзюбы за "железнодорожников".
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