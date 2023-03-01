- "Спартак" - это сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним — не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены. Писали ли мне в социальных сетях после драки со "Спартаком" болельщики красно-белых? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения, но что конкретно, понятия не имею.
29-летний Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с 2019 года. Свой первый гол за санкт-петербургскую команду колумбийский полузащитник забил в ворота "Спартака". Барриос стал одним из участников знаменитой драки между игроками "Зенита" и красно-белыми в матче группового этапа Кубка России. За участие в стычке колумбиец получил красную карточку, а затем был дисквалифицирован на шесть матчей турнира, что не позволит ему принять участие в матчах "Зенита" в Кубке.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Барриос: матчи "Зенита" со "Спартаком" — не на жизнь, а на смерть. Мне это нравится
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос назвал московский "Спартак" сильным и принципиальным соперником, отметив, что матчи с ним не на жизнь, а на смерть.
ФК "Зенит"