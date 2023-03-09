Зюганов: нужно прекращать цеплять на граждан "электронную бирку" и отменять закон о Fan ID

Депутат Государственной Думы и руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов дал свою оценку закону о Fan ID.

Фото: Globall Look Press

"Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан "электронную бирку" и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких "новшеств", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.



Паспорта болельщика стали обязательными для пропуска на трибуны на всех матчах чемпионата России по футболу начиная с 2023 года. 7 марта в Москве прошло совещание с участием представителей клубов РПЛ и Министерства спорта РФ. На нем, среди прочих, был затронут вопрос реализации проекта Fan ID. Участники дискуссии пришли к выводу, что рекордно низкая посещаемость стартовых игр РПЛ текущего года связана с неблагоприятными погодными условиями, но никак не внедрением паспортов болельщиков.



Ранее КПРФ выступила с инициативой направить запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность частичной отмены Fan ID. Сообщалось, что депутат Госдумы РФ от коммунистической фракции Геннадий Обухов отправил документ с соответствующим запросом в правительство.