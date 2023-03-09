- Кузяев? Мы не заинтересованы в нем. Представители игрока не связывались с клубом. – приводит комментарий Казанчи Sport24.
Российский атакующий хавбек Далер Кузяев, которому в январе исполнилось 30 лет, по сообщениям СМИ планирует летом продолжить карьеру в одном из клубов европейских лиг. А этом сезоне футболист сыграл за "Зенит" 22 встречи, в них он сумел 5 раз отправить мяч в сетку ворот соперников и отдать столько же голевых передач. Игрок тратит на гол примерно 327 игровых минут. Напомним, что летом 2020 году Далер уже пытался трудоустроится в европейском клубе и вел переговоры с различными командами, но так и не смог договорится о переходе, подписав новый договор с "Зенитом".
Гендиректор "Бешикташа": Кузяев? Мы не заинтересованы в нем
Генеральный директор "Бешикташа" Джейхун Казанчи прокомментировал возможное подписание контракта с российским игроком Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"