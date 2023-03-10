Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
0 - 4 0 4
ОренбургЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
Интер1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
0 - 1 0 1
БохумПерерыв
П1 4.2X 3.05П2 2.08

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
П1 1.98X 3.3П2 4.1
Реклама лига ставок Сделать ставку

Дасаев: непонятно, по каким параметрам Акинфеев попал в топ-50. Он ничего не завоевал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Спартака" Ринат Дасаев поделился мыслями по поводу попадания в список топ-50 лучших вратарей с 1987 года Игоря Акинфеева по версии IFFHS.
Фото: "СЭ"
- Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел — Акинфеев ничего не завоевал. Тем не менее, все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает! - приводит мнение Дасаева Sport24.

Сегодня IFFHS опубликовал рейтинг лучших голкиперов мира с 1987 года. В списке оказались 2 россиянина – Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев - выпускник академии ЦСКА. Всю свою карьеру футболист проводит в родном клубе. За столичный коллектив россиянин провел 762 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 652 мяча, а также сумел 304 раза отставить свои ворота "сухими". В активе Акинфеева имеется 20 различных титулов. Футболист по 6 раз выигрывал российское первенство и Кубок России, а также поднимал над головой Кубок УЕФА в 2005 году. На счету Игоря 7 побед в Суперкубке России.

Также у вратаря ЦСКА есть достижения в сборной России. Всего за национальную команду Акинфеев провел 111 встреч. В 48 из них Игорь сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Игрок является бронзовым призером Евро-2008 и четвертьфиналистом ЧМ-2018. В апреле вратарю исполнится 37 лет.


Дасаев Акинфеев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Оренбург" забил 4+ гола за матч 6-й раз в сезоне
Личка – о победе над "Сочи": Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что они нас превосходили
"Фатих Карагюмрюк" с Оздоевым сыграл вничью с "Гиресунспором", отыгравшись с 0:2
"Кармиотисса" Кержакова одержала победу над "Эносисом"
Бердыев – о поражении от "Оренбурга": у нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА
Аршавин: если "Сочи" хочет двигаться дальше, то с Нобоа не нужно было продлевать контракт 3
Дасаев: непонятно, по каким параметрам Акинфеев попал в топ-50. Он ничего не завоевал 20
Пономарев - о поражении "Сочи" от "Оренбурга": после победы в матче с ЦСКА у игроков закружились головы 1 эксклюзив
Капелло: Кварацхелия получил награду игрока месяца в Италии? Хвича делает разницу в "Наполи"
"Сочи" потерпел первое поражение под руководством Бердыева, пропустив четыре безответных мяча от "Оренбурга" 11
The Athletic: "Реал" продолжает вести переговоры с Мбаппе
Экс-форвард "Зенита" Юри Алберто: переход в "Коринтианс" - лучшее событие в моей футбольной карьере 7
Гаджиев: никто не ожидал, что Дзюба так ворвется в РПЛ 3
Клопп – об уходе Фирмино: был немного удивлен, но меня это не задело
Инвестор "Химок" Садыгов - о возможной отставке Гогниева: такого на повестке дня нет. Он повезет команду в Петербург 3