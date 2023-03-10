- Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел — Акинфеев ничего не завоевал. Тем не менее, все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает! - приводит мнение Дасаева Sport24.
Сегодня IFFHS опубликовал рейтинг лучших голкиперов мира с 1987 года. В списке оказались 2 россиянина – Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев - выпускник академии ЦСКА. Всю свою карьеру футболист проводит в родном клубе. За столичный коллектив россиянин провел 762 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 652 мяча, а также сумел 304 раза отставить свои ворота "сухими". В активе Акинфеева имеется 20 различных титулов. Футболист по 6 раз выигрывал российское первенство и Кубок России, а также поднимал над головой Кубок УЕФА в 2005 году. На счету Игоря 7 побед в Суперкубке России.
Также у вратаря ЦСКА есть достижения в сборной России. Всего за национальную команду Акинфеев провел 111 встреч. В 48 из них Игорь сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Игрок является бронзовым призером Евро-2008 и четвертьфиналистом ЧМ-2018. В апреле вратарю исполнится 37 лет.
Дасаев: непонятно, по каким параметрам Акинфеев попал в топ-50. Он ничего не завоевал
Экс-голкипер "Спартака" Ринат Дасаев поделился мыслями по поводу попадания в список топ-50 лучших вратарей с 1987 года Игоря Акинфеева по версии IFFHS.
Фото: "СЭ"