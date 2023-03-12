"Виноваты прежде всего мы сами. Мои комплименты "Химкам" - очень смелый футбол. Мы понимали, что они умеют открываться, играть в атакующий футбол. Стиль Гогниева, можно сказать. Мы после второго гола расслабились. На одни и те же грабли наступаем постоянно", - цитирует Михаила Кержакова "Чемпионат".
Благодаря голу 21-летнего бразильского нападающего Мантуана, "Зенит" вырвал победу в матче с "Химками" на 91-й минуте. Таким образом эта победа в 19 туре российской Премьер-лиги позволила команде Сергея Семака сохранить отрыв от "Спартака", идущего на сточку ниже, на 8 баллов за 11 матчей до конца чемпионата. Сейчас в активе команды с берегов Невы 48 набранных очков. "Химки" с 13 очками по-прежнему находятся в зоне прямого вылета, на 15-м месте.
Кержаков: комплименты "Химкам" - смелый футбол, стиль Гогниева. "Зенит" расслабился при 2:0, на те же грабли наступаем
Фото: ФК "Зенит"