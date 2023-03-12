Кержаков: комплименты "Химкам" - смелый футбол, стиль Гогниева. "Зенит" расслабился при 2:0, на те же грабли наступаем

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
3 - 2 3 2
ХимкиЗавершен
ЦСКА
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
19:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.08X 3.25П2 3.95

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
4 - 1 4 1
НефтехимикЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Краснодар-2
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 3 2 3
РодинаЗавершен
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм
П1 13X 3.75П2 1.32
Шинник
19:00
ЕнисейНе начат
П1 3.1X 3.4П2 2.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон Вилла2 тайм
П1 2.98X 1.87П2 5.6
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Саутгемптон2 тайм
П1 3.8X 1.74П2 4.7
Ньюкасл Юнайтед
19:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.68X 3.75П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Севилья
0 - 1 0 1
Альмерия1 тайм
П1 2.38X 3.7П2 2.8
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.83X 3.75П2 4.4
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Верона
1 - 1 1 1
Монца2 тайм
П1 4.4X 1.64П2 4.7
Кремонезе
0 - 2 0 2
Фиорентина2 тайм
П1 190X 19П2 1.01
Рома
20:00
СассуолоНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5.2
Ювентус
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.38X 4.7П2 9.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
1 - 0 1 0
ХоффенхаймПерерыв
П1 1.34X 4.5П2 12
Вердер
19:30
БайерНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.18
Вольфсбург
21:30
УнионНе начат
П1 2.5X 3.05П2 3.15

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 4 0 4
ЛансЗавершен
Нант
1 - 2 1 2
Ницца2 тайм
П1 34X 5.5П2 1.19
Анже
0 - 2 0 2
Тулуза2 тайм
П1 110X 16.5П2 1.02
Аяччо
0 - 1 0 1
Монпелье2 тайм
П1 50X 6.2П2 1.15
Лорьян
1 - 0 1 0
Труа2 тайм
П1 1.2X 5.4П2 29
Монако
19:05
РеймсНе начат
П1 1.9X 3.8П2 4
Марсель
22:45
СтрасбурНе начат
П1 1.52X 4.5П2 6.4
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Кержаков: комплименты "Химкам" - смелый футбол, стиль Гогниева. "Зенит" расслабился при 2:0, на те же грабли наступаем

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков похвалил "Химки" Спартака Гогниева после матча 19 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Виноваты прежде всего мы сами. Мои комплименты "Химкам" - очень смелый футбол. Мы понимали, что они умеют открываться, играть в атакующий футбол. Стиль Гогниева, можно сказать. Мы после второго гола расслабились. На одни и те же грабли наступаем постоянно", - цитирует Михаила Кержакова "Чемпионат".

Благодаря голу 21-летнего бразильского нападающего Мантуана, "Зенит" вырвал победу в матче с "Химками" на 91-й минуте. Таким образом эта победа в 19 туре российской Премьер-лиги позволила команде Сергея Семака сохранить отрыв от "Спартака", идущего на сточку ниже, на 8 баллов за 11 матчей до конца чемпионата. Сейчас в активе команды с берегов Невы 48 набранных очков. "Химки" с 13 очками по-прежнему находятся в зоне прямого вылета, на 15-м месте.


Кержаков М. Зенит Химки
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