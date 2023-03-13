"Fan ID - это нормальная практика, в Англии тоже существует такая система, и не возникает никак проблем. Людям надо просто привыкнуть. В Чехии паспорт болельщика не требуется, но если бы ввели такую практику, люди не перестали бы ходить на футбол - посещали бы матчи так, как и раньше", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
В этом сезоне на матчах РПЛ применяется система персонифицированного учета болельщиков, известная как Fan ID. Для посещения игр, на которых работает эта система, помимо билета, необходим заранее оформленный электронный паспорт болельщика. Его можно оформить только в регионах, где есть клубы РПЛ, однако он может быть аннулирован во внесудебном порядке при наличии информации о намерении осуществить правонарушение. В осенней части розыгрыша первенства России эта система работала в 5 городах - Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что вызвало значительное снижение посещаемости на их стадионах. Начиная с весенней части сезона, действие Fan ID вводится на всех стадионах РПЛ.
Петржела: Fan ID - это нормальная практика. Людям надо просто привыкнуть
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своими мыслями о Fan ID.
Фото: ФК "Зенит"