"Может ли Кади пойти по примеру Ари и Жоаозиньо и получить гражданство России? Почему нет? В России всегда играли сильные бразильцы, у вас великолепная страна. Мы также рассматриваем получение польского гражданства - у Кади есть корни в Польше. Если его однажды вызовут, то он будет выступать под фамилией своего дедушки - Малиновский. Однако сейчас этот процесс приостановлен", - цитирует Алиска Metaratings.
"Краснодар" объявил о подписании контракта с хавбеком Кади Боржесом в середине января этого года. С 26-летним бразильцем заключено соглашение до конца сезона 2025/26, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Последним клубом полузащитника был азербайджанский "Карабах", в составе которого он в прошлом сезоне выиграл чемпионат и кубок страны. Также Боржес с 11 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана.
Агент: Кади Боржес может играть за сборную Польшу под фамилией Малиновский
Агент бразильского футболиста "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Алиск рассказал, что его клиент рассматривает вариант получения российского или польского гражданства.
Фото: ФК "Краснодар"