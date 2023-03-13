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Metaratings: "Зенит" в зимнее трансферное окно не отпустил Сутормина в аренду в "Ростов"

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"Зенит" не отпустил полузащитника команды Алексея Сутормина в аренду в "Ростов".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, хавбек "Зенита" Алексей Сутормин мог перебраться в "Ростов" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Ранее также была информация, что зимой игрок мог перейти в аренду в ЦСКА до конца сезона. Однако в обоих случаях клуб с берегов Невы отказался отпускать Сутормина.

В нынешнем сезоне в активе 29-летнего российского полузащитника 13 матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сутормина в 2,5 млн евро. В январе этого года футболисту исполнилось 29 лет.

Источник: Metaratings


Сутормин Зенит Ростов
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