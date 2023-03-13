Как сообщает источник, хавбек "Зенита" Алексей Сутормин мог перебраться в "Ростов" на правах аренды в зимнее трансферное окно. Ранее также была информация, что зимой игрок мог перейти в аренду в ЦСКА до конца сезона. Однако в обоих случаях клуб с берегов Невы отказался отпускать Сутормина.
В нынешнем сезоне в активе 29-летнего российского полузащитника 13 матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сутормина в 2,5 млн евро. В январе этого года футболисту исполнилось 29 лет.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" в зимнее трансферное окно не отпустил Сутормина в аренду в "Ростов"
Фото: ФК "Зенит"