Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 22-летнему опорнику красно-белых сделана операция на пятой плюсневой кости. Ожидаемый срок восстановления Умярова составит три месяца.
Напомним, первоначальная травма футболиста не предусматривала операции. Однако процесс восстановления пошел не по плану. В результате возвращение "спартаковца" в общую группу было отложено. По решению медицинского департамента "Спартака" Умярову потребовалось новое хирургическое вмешательство.
"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на восемь очков.
Полузащитник "Спартака" Умяров перенес операцию. Срок восстановления составит 3 месяца
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров перенес хирургическое вмешательство.
Фото: ФК "Спартак"